Фильм «Летучий корабль» принес Илье Учителю премию «ТЭФИ-Kids»

В Москве в театре Et Cetera состоялась торжественная церемония, на которой объявили лауреатов Российской национальной премии в области детского кино и телевидения «ТЭФИ-Kids - 2023». Награду в номинации «Режиссер фильма или сериала для детей и семейного просмотра» получил Илья Учитель за фильм «Летучий корабль». Вручение награды провела Татьяна Ким, основатель онлайн-ретейлера Wildberries, мать семерых детей, которая отметила, что с удовольствием посетила фильм вместе с детьми и осталась в восторге от просмотра.





«Летучий корабль» стал экранизацией одноименного мультфильма, созданного Гарри Бардиным в 1979 году по мотивам русской народной сказки. В главных ролях зрители увидели Александра Метелкина и Ксению Трейстер, а Леонид Ярмольник создал в картине образ Царя. Также в фильме снялись Федор Добронравов и Анна Уколова. Полина Гагарина сыграла ведьму Леди Джейн, роль которой была написана специально для этой адаптации, а Сергей Гармаш выступил в роли Водяного. Продолжение сказки запланировано к выходу осенью 2026 года.





Учитель отметил, что эта награда стала его первой личной наградой как режиссера. Он подчеркнул значимость премии, добавив, что создание фильма для детей представляет собой важную задачу. Режиссер также акцентировал внимание на командной работе, заявив, что успех «Летучего корабля» стал возможен благодаря уникальным специалистам, с которыми ему повезло работать, и это достижение следует воспринимать как общую заслугу.









Фото: YouTube