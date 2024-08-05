Завершились съемки комедии «Батя 2. Дед» с Евгением Цыгановым

В прошедшие выходные завершились съемки долгожданного фильма «Батя 2. Дед», который режиссирует Илья Учитель. Это продолжение популярной комедии «Батя» расскажет о суровых методах воспитания отцов в 90-е годы. Премьера сиквела запланирована на 2025 год.





Съемочный процесс охватил Москву, Подмосковье и село Кын в Пермском крае. Такой выбор локаций объясняется сюжетом, который охватывает три временных периода: современность, 1990-е и 1940-е годы. В центре истории — Макс и Ирина, находящиеся на грани развода. Макс приезжает к Ирине, чтобы забрать сына Диму на осенние каникулы, но выясняется, что мальчик сбежал из дома. Заботливые родители отправляются на его поиски и вскоре обнаруживают, что Дима уехал в деревню к своему деду — Бате. По пути Макс вспоминает собственное детство, когда его отправили в деревню к Деду во время развода родителей, а также свои первые любовь и дружбу.





Сюжет наполнен воспоминаниями Макса, которые придают истории юмористический оттенок через смешные скетчи о жизни в деревне. Роль маленького Макса вновь исполнил Андрей Андреев, а образ Деда воплотит Евгений Цыганов, который сыграет своего героя как в молодости, так и в зрелом возрасте.





К прежним участникам проекта присоединились новые актеры. Владимир Вдовиченков, Стас Старовойтов, Надежда Михалкова и Севастьян Бугаев вновь вернутся к своим ролям, а каст пополнили Степан Девонин, Анастасия Талызина, Соня Петрова и Юра Степанов.









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