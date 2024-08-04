Московский джазовый оркестр отправится в Китай

Московский джазовый оркестр под руководством народного артиста РФ Игоря Бутмана планирует визит в Китай в декабре. В рамках поездки музыканты намерены сотрудничать с китайскими джазовыми исполнителями и готовить совместные программы, сообщает «Культуромания».





Игорь Бутман также отметил, что Бразилия, Тунис, Индонезия, Таиланд и Турция представляют интерес для творческого взаимодействия.





«К нам приезжают зарубежные музыканты. Они хоть и живут в Америке, но на фестивале в Москве выступали: например, Ришар Бона, он из Камеруна, живет в Майами. Авишай Коэн из Израиля, он тоже много гастролирует... Гонсало Рубалькаба между Кубой и Флоридой живет, часто выступает по всеми миру», — сказал джазмен.









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