Добровольская, Газманов и Кучера выступят на фестивале «Театральный бульвар» в Москве

01.08.2024

Добровольская, Газманов и Кучера выступят на фестивале «Театральный бульвар» в Москве
3 и 4 августа на «Музыкальной сцене» фестиваля «Театральный бульвар» в Москве выступят известные артисты. Пресс-служба мероприятия сообщила, что народная артистка России Евгения Добровольская представит спектакль «Тэффи со скрипкой» на Пушкинской площади.

Актриса выступит 3 августа. На следующий день с музыкально-поэтической программой «Рубежи» на сцену выйдет певец Родион Газманов.

В тот же день в Амфитеатре «Яма» на Покровском бульваре покажут комедию «Танго на шестерых». Режиссером и исполнителем главной роли в этом спектакле выступит актер и телеведущий Оскар Кучера. Фестиваль обещает стать ярким событием для любителей театра и музыки.

Ранее власти Москвы оценили фестивали искусств, проходящие в столице. По словам руководителя городского департамента культуры Алексея Фурсина, они позволяют продлить театральный сезон и привлечь труппы со всей России.


Фото: YouTube