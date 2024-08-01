Добровольская, Газманов и Кучера выступят на фестивале «Театральный бульвар» в Москве

01.08.2024
3 и 4 августа на «Музыкальной сцене» фестиваля «Театральный бульвар» в Москве выступят известные артисты. Пресс-служба мероприятия сообщила, что народная артистка России Евгения Добровольская представит спектакль «Тэффи со скрипкой» на Пушкинской площади.
Актриса выступит 3 августа. На следующий день с музыкально-поэтической программой «Рубежи» на сцену выйдет певец Родион Газманов.
В тот же день в Амфитеатре «Яма» на Покровском бульваре покажут комедию «Танго на шестерых». Режиссером и исполнителем главной роли в этом спектакле выступит актер и телеведущий Оскар Кучера. Фестиваль обещает стать ярким событием для любителей театра и музыки.
Ранее власти Москвы оценили
фестивали искусств, проходящие в столице. По словам руководителя городского департамента культуры Алексея Фурсина, они позволяют продлить театральный сезон и привлечь труппы со всей России.
Фото: YouTube