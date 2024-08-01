Песков пригласил представителей ЮНЕСКО посмотреть, как изменился Херсонес Таврический

01.08.2024
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пригласил представителей ЮНЕСКО приехать в Крым и восхититься изменениями, которые произошли с музеем-заповедником «Херсонес Таврический».
Так Песков прокомментировал попытки Минкульта Украины добиться включения Херсонеса Таврического в список объектов ЮНЕСКО, находящихся под угрозой разрушения.
«Нет худа без добра. Представители ЮНЕСКО при желании могут приехать в Крым, в Херсонес Таврический и восхититься тем, каким он стал», — приводит
слова Пескова агентство ТАСС.
Несколько дет назад на территории Херсонеса началось создание историко-археологического парка. В настоящее время комплекс включает несколько музеев, другие объекты, обширную парковую территорию.
Согласно данным фонда «Моя история», общая площадь зданий комплекса составляет 144 тыс. кв.м., площадь художественных фасадов — 70 тыс. кв.м. Благоустроена территория площадью 170 тыс. кв.м., посажено более 40 тысяч кустарников, деревьев. Установлены также 103 скульптурные композиции.
Фото: пресс-служба музея-заповедника "Херсонес Таврический"