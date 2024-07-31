Ольга Любимова сообщила о запуске дополнительных мер поддержки специалистов киноиндустрии

Программа социальной поддержки сценаристов «Автор» расширилась. Об этом по итогам пресс-конференции в ТАСС сообщила министр культуры России Ольга Любимова.





Программа «Автор» работает с 2022 года. Министр уточнила, что с тех пор прошло пять наборов. Всего за это время участники подали около 3 тысяч заявок. 46 авторов работают над сценариями.





«Новый тематический отбор программы, посвященный героизму, отваге и новейшей истории Донбасса и Новороссии, откроется 5 августа, основной — 9 августа. Каждый продлится ровно месяц», — говорится в Telegram-канале министра культуры.





Ольга Любимова уточнила, участники теперь могут создавать сценарии не только к полнометражным фильмам, но и к сериалам. Также было запущено две новых программы, которые направлены на поддержку выпускников профильных и непрофильных вузов, желающих связать свою жизнь с кино.









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой