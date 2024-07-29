Стартовали съемки исторического сериала «Князь Андрей»

Телеканал «Россия» объявил о запуске в производство многосерийной исторической драмы «Князь Андрей».



Проект расскажет о периоде жестокой междоусобной борьбы князей из рода Рюриковичей.



Главную роль в фильме — роль Андрея Боголюбского — сыграет Александр Голубев. В актерский состав картины также войдут Александр Балуев, Сергей Безруков, Александр Устюгов, Аглая Шиловская, Борис Каморзин, Полина Чернышова и другие.



«Фигура Андрея Боголюбского мало известна людям, поэтому, в первую очередь, наш проект носит просветительскую миссию. Андрей Боголюбский — это святой, канонизированный при Петре I, и, конечно, рассказывать о таком человеке — большая ответственность. Он был причислен к лику святых из-за любви людей, и это очень важно показать в фильме. Но „Князь Андрей“ — не просто кино, это многогранный труд. Снимать картину о XII веке очень сложно, нужно собрать огромное количество информации, много нового узнать, открыть огромное количество деталей быта, взаимодействия людей. И этот проект — вызов для меня: смогу ли я правильно рассказать эту историю, смогу ли заинтересовать зрителей, захотят ли они потом открыть книги, прочитать об Андрее Боголюбском», — рассказал о проекте режиссер Давид Ткебучава.



Съемки сериала «Князь Андрей» пройдут в Москве, Суздале, Владимире, Боголюбово и Твери. Премьера состоится на телеканале «Россия».





Фото: телеканал «Россия»