Театр Вахтангова привезет в Китай «Евгения Онегина»

Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова проведет масштабные гастроли в Китае, куда привезет спектакль «Евгений Онегин» по пушкинскому роману в стихах. Для творческого коллектива это уже третий гастрольный тур в КНР.





В пресс-службе театра напомнили, что 2024-2025 годы объявлены Годами культуры России и Китая.





«В рамках этой акции Вахтанговский театр уже в третий раз совершит гастрольный тур в Китай со спектаклем «Евгений Онегин», — приводит ТАСС слова директора Кирилла Крока.





Глава театра напомнил, что премьера состоялась 13 февраля 2013 года, в день 130-й годовщины со дня рождения Евгения Вахтангова. Идею, литературную композицию и постановку спектакля разрабатывал литовский режиссер Римас Туминас в соавторстве со сценографом Адомасом Яцовскисом, композитором Фаустасом Латенасом, хореографом Анжеликой Холиной, художником по костюмам Марией Даниловой.





Гастроли пройдут с 20 июня по 7 июля в трех городах Китая. Театр покажет спектакль в Шанхае, Ланфане и Сиане.









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