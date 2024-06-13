Стартовали съемки фильма Сарика Андреасяна «Простоквашино»

Начались съемки художественного фильма «Простоквашино» по знаменитой повести Эдуарда Успенского «Дядя Федор, пес и кот» и советской анимационной ленте «Трое из Простоквашино». Режиссерское кресло занял Сарик Андреасян.





Создатель также является продюсером проекта. Фильм будет содержать в себе элементы компьютерной анимации. Актеры будут взаимодействовать на экране с нарисованными персонажами. Действие развернется в советский период, а не будет перенесено в современность.





«Эта история о взрослении не теряет актуальности, она близка абсолютно каждому, и мы расскажем ее на современном киноязыке», — поделился режиссер.





Андреасян также заверил зрителей, что все будет сделано «в лучших традициях мирового качества». Режиссер признался, что в детстве обожал мультфильмы про Простоквашино.





Дата выхода фильма пока не раскрывается. Съемки начали телеканал ТНТ и «Союзмультфильм» совместно с Кинокомпанией братьев Андреасян.









Фото: Игорь Иванко / АГН Москва