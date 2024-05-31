Ольга Любимова поздравила победителей премии ИРИ

В Москве состоялась церемония награждения победителей III Национальной премии интернет-контента.



В номинации «Игровой сериал более 25 минут» Премию ИРИ вручила министр культуры России Ольга Любимова и режиссер Сергей Урсуляк.



«Победителем в номинации стал сериал "Плейлист волонтера" — адаптация романа Мршавко Штапича о зарождении первых добровольческих поисковых отрядов в стране.



Поздравляю команду проекта! Желаю вдохновения и новых творческих успехов!», — говорится в сообщении министра, опубликованном в Telegram.



Национальная премия интернет-контента учреждена Институтом развития интернета в 2021 году для популяризации созидательных интернет-проектов и их авторов.









Фото: t.me/olga_b_lyubimova