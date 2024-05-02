Фильм Дмитрия Давыдова «Чума» получил приз на фестивале в Германии

Новый фильм Дмитрия Давыдова «Чума» получил приз кинофестиваля goEast!, который проходит в Висбадене (Германия).



Якутского режиссера наградила Международная федерация кинопрессы ФИПРЕССИ.





«Чума» — девятый фильм Давыдова. В нем идет рассказ о двух неполных якутских семьях, в которых детей воспитывают отцы.





«Робкого и безответного Ивана постоянно унижает сосед, дерзкий и самоуверенный Тихон. После того как Тихон избивает Ивана на глазах у сына, подросток разочаровывается в отце и начинает все больше времени проводить с его обидчиком», — говорится в синопсисе фильма.





Премьера фильма «Чума» состоялась на кинофестивале «Маяк» в Геленджике. Там Давыдов получил приз за лучшую режиссуру. В широкий прокат фильм выйдет в сентябре.









Фото: кадр из фильма "Чума"