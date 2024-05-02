Кинофестиваль «Короче» открыл прием заявок от режиссеров-дебютантов

Кинофестиваль короткометражного и дебютного кино «Короче» открыл прием заявок от молодых режиссеров.



Смотр состоится в Калининграде с 20 по 25 августа.





С 2023 года на фестивале параллельно идут две конкурсные программы — короткометражного кино и дебютных полнометражных игровых картин. Подать заявку в конкурс можно до 1 июля на сайте кинофестиваля «Короче».





Условием для участия в фестивале является дата создания кинофильма не раньше 2023 года. Кроме того, авторы не должны принимать участие со своей работой на других смотрах и не должны публиковать или показывать свой фильм публично.





Фестиваль «Короче» проходит в Калининграде с 2013 года.









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