В Азербайджане пройдут Дни российской культуры

Министр культуры России Ольга Любимова обсудила с министром культуры Азербайджана Адилем Каримли совместные проекты.



Об этом говорится в Telegram-канале министра.



«На ближайший год у нас в планах проведение Дней российской культуры в республике. Готовим специальную программу обменных кинонедель, куда войдут главные хиты отечественного проката», — сообщила Ольга Любимова.



Глава Минкультуры добавила, что в сентябре Российская академия музыки им. Гнесиных проведет в Баку творческую школу, посвященную 150-летию Елены Гнесиной. Мероприятие пройдет на базе Центральной школы искусств им. К. Караева.



«Также пригласила коллег из Азербайджана присоединиться к нашему фестивалю «Интермузей», а молодежь страны — к Международному детскому культурному форуму», — подчеркнула министр.









Фото: t.me/olga_b_lyubimova