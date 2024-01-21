Ушел из жизни актер Алексей Сдобнов

На 58-м году жизни скончался актер кино, сериалов и артист озвучивания Алексей Сдобнов, сообщила продюсер и кастинг-директор Наталия Бочарова.





По словам продюсера, «Алексей не доехал домой в ночь с 12 на 13 января. Умер в машине».





Прощание с актером прошло 16 января в Люберцах, сообщает «Российская газета».





Алексей Сдобнов родился в 1966 году. Окончил Московский государственный институт культуры. В его фильмографии более 40 работ: «Гостиница «Россия», «Притяжение», «След», «Полицейский с Рублевки», «Склифосовский», «Кольская сверхглубокая», «Беспринципные», «Чикатило. Финальный сезон».









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