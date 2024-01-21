Ушел из жизни актер Алексей Сдобнов

Он известен по сериалам «Склифосовский» и «Чикатило».
Учреждения культуры получили микшеры, акустические системы, сабвуферы, микрофонные кабели и стойки...
В конкурсной программе представлено 15 российских фильмов.
Медаль лауреату вручил посол России в Шри-Ланке Леван Джагарян.
Выставка открылась в Музее художественного освоения Арктики им. Борисова.
Он известен по сериалам «Склифосовский» и «Чикатило».
Учреждения культуры получили микшеры, акустические системы, сабвуферы, микрофонные кабели и стойки...
В конкурсной программе представлено 15 российских фильмов.
Медаль лауреату вручил посол России в Шри-Ланке Леван Джагарян.
Выставка открылась в Музее художественного освоения Арктики им. Борисова.
Решение приняла министр культуры Словакии Мартина Шимковичова.
Артефакты из фондов ведущих отечественных музеев и архивов расскажут посетителям о культурной жизни ...
Актер награжден за выдающийся вклад в театральное искусство.
Оценочная стоимость лота составляет 13 тысяч долларов.
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Событие приурочено к 80-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.
Ранее отменили концерт певицы в Доме культуры железнодорожников в Новосибирске, который планировался...
Фестиваль MyFrenchFilmFestival представит в своей программе 26 фильмов.
Наиболее популярными героями у читателей стали маги и ведьмы.
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Актер ответил на критику после вызвавшего резонанс интервью.
Юбилей киностудии прошел в историческом Первом павильоне. ...
Премьерные показы состоятся 20 и 21 января.
Работы принимаются на сайте конкурса до 17 марта.
В опере впервые используют декорации, созданные с помощью искусственного интеллекта.
21.01.2024