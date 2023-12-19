Российские цирки установили новый рекорд по посещаемости за 2023 год

Уходящий год стал рекордным для российских цирков. Об этом в интервью рассказал гендиректор «Росгосцирка» Сергей Беляков.





В 2023 году состоялись сразу четыре цирковых фестиваля. Беляков в беседе с РГ уточнил, что каждый из них имеет статус международного. Также состоялся дебют трех детских фестивалей: «Без границ – детям», «Обыкновенное чудо необыкновенных детей», «На языке мира». В апреле текущего года стартовали большие гастроли на новых территориях России.





«При этом гастроли в Луганске оказались беспрецедентными по посещаемости», — уточнил гендиректор «Росгосцирка».





В этом году представления посетили более трех миллионов человек. По словам Белякова, такие показатели стали возможными благодаря повышению качества циркового контента. Гендиректор «Росгосцирка» добавил, что сегодня посещение цирка стало неотъемлемой частью культурной программы выходного дня как для родителей с детьми, так и для туристов.









Фото: Минкультуры России