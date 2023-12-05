Скончался ученик Никиты Михалкова, актер Сурен Бабаян

Советский и армянский актер, режиссер и сценарист Сурен Бабаян ушел из жизни в 73 года. Об этом информирует Союз кинематографистов Армении.





Артист скончался после борьбы с продолжительной болезнью. Бабаян отметил 73-летие этой осенью.





Актер учился в Ереванском художественно-театральном институте, который окончил в 1972 году. В 1980-м стал выпускником Высших режиссерских курсов в Москве, мастерская Никиты Михалкова. В 1974-1975 годах работал актером и режиссером в Ереванском телетеатре.





Сурен Бабаян дебютировал в кино в 1972-м. Тогда артист снялся в драме «Айрик». В его карьере более 20 проектов. Фильм-экранизация «Марсианских хроник» Брэдбери «Тринадцатый апостол» стал для Бабаяна картиной, где он выступил в роли режиссера-сценариста.









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