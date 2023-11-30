В Москве пройдет премьера спектакля по пьесе Шекспира «Много шума из ничего»

Театрально-концертный зал Центрального дома культуры железнодорожников (ЦДКЖ) анонсировал премьеру спектакля по пьесе Вильяма Шекспира «Много шума из ничего».



Премьера пройдет 21 декабря в 19:00 и 28 декабря в 19:00.



Режиссером постановки выступил Александр Свечников, художник спектакля — Екатерина Малинина.



«Захватывающая комедия-катастрофа по пьесе Уильяма Шекспира. В центре сюжета — сложные отношения, запутанные интриги и неожиданные обстоятельства, ведущие к забавным и трогательным развязкам. В процессе развития сюжета герои осваивают искусство быть собой, открывают новые грани своей личности и принимают себя такими, какими они действительно хотят быть. Каждый шепот и улыбка, каждый взгляд и жест пронизаны одновременно искренностью и самоиронией. Этот спектакль — история о том, как любовь и искренность способны изменить жизнь навсегда», — говорится в описании постановки.



Создатели спектакля сообщили, что команда входит в финальную стадию подготовки к премьере.









Фото: пресс-служба продюсерской компании «Премьера-Сибирь»



