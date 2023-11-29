Владимир Киселев заявил о неспособности искусственного интеллекта заменить композиторов

Искусственный интеллект никогда не заменит человека в создании качественной музыки. Об этом высказался музыкальный продюсер, владелец «Русской медиагруппы» Владимир Киселев.





Журналисты пообщались с Владимиром Киселевым за кулисами премии «Золотой граммофон», которая проходит 29 ноября. По мнению продюсера, в процессе сочинения музыки требуется нечто большее, чем машинный расчет.





«Пока пальчиками не напишешь песню, пока не сыграешь... Есть вещи, где требуется соприкосновение человеческой души с душой», — подчеркнул он.





Киселев также добавил, что почти все великие продюсеры и многие великие музыканты говорили одну и ту же фразу: «Как только кто-нибудь поймет тайну, как делается шлягер, закончится шоу-бизнес», пишет NEWS.ru









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