Большой театр Белоруссии впервые приедет с гастролями в Астрахань

Большой театра оперы и балета Белоруссии впервые выступит в Астрахани с гастролями. Об этом рассказали в пресс-службе минкультуры региона.





Белорусские артисты выступят на сцене Астраханского государственного театра оперы и балета 8 и 9 декабря. Они представят спектакль – балет Арама Хачатуряна «Спартак» в постановке Валентина Елизарьева, уточнили в пресс-службе ведомства.





В «Спартаке» задействовано более 50 артистов. Отмечается, что это одна из самых массовых постановок театра. Главные партии исполнят ведущие солисты – Антон Кравченко, Людмила Хитрова, Юрий Ковалев, Татьяна Уласень, Виктория Тренкина, Анастасия Ярещенко, Денис Шпак.





Стоит отметить, что Астраханский государственный театр оперы и балета стал точкой притяжения для туристов и настоящим брендом года. Современное здание открылось в 2011 году.









Фото: Pixabay.com