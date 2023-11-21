В Казани назвали победителей X Независимой детской литературной премии «Глаголица»

Победителей X Независимой детской литературной премии «Глаголица» назвали на церемонии в Казани. Писатели и поэты в составе жюри оценили произведения начинающих авторов.





Стоит отметить, что возраст участников конкурса разбегается от десяти до 17 лет. Авторы делятся на две категории. Первая – от десяти до 13, вторая – от 14 до 17 лет. Победителей определяли в номинациях «Проза», «Поэзия» на русском и татарском языках, «Художественный перевод», «Эссе» и «Неформат».





В шорт-лист премии в этом году попали 130 человек. Из них жюри выбрало 33 призера. Всего шесть стали обладателями гран-при «Хрустальная сова», пишет «Российская газета»





«Спасибо за тексты, которые вы написали. Мы получили большое удовольствие. Мы вместе плясали на еврейской свадьбе в начале прошлого столетия, побывали в утопическом обществе, где кража является самым нелепым преступлением, мы слетали на Марс», — сказал детский писатель и член жюри Сергей Махотин.





Автор также посоветовал юным литераторам изредка возвращаться на сегодняшнюю Землю, где тоже можно найти «кое-что интересное». Махотин назвал бесценным опытом то, что кто-то не поднялся на сцену за наградой. По его словам, это огромный творческий стимул писать так, чтобы авторами восхитились.









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