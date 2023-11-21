Юрий Башмет проведет встречу в рамках образовательной программы выставки-форума «Россия»

21.11.2023

Юрий Башмет проведет встречу в рамках образовательной программы выставки-форума «Россия»
Народный артист СССР Юрий Башмет проведет встречу на международной выставке «Россия», передает пресс-служба проекта.

Сообщается, что артист проведет встречу в формате живой беседы и ответит на вопросы о своем личном и профессиональном становлении, поделится взглядом на искусство. Встреча организована арт-классом «Таврида» и Российским обществом «Знание».

Мероприятие пройдет в рамках образовательной программы выставки-форума «Россия».

Ранее газета «Культура» сообщала о том, что Юрий Башмет возглавил Белорусско-Российский молодежный оркестр, в состав которого вошли 100 молодых музыкантов из России и Беларуси.


Фото: скриншот видео телеканала "Культура"