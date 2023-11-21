Юрий Башмет проведет встречу в рамках образовательной программы выставки-форума «Россия»

Голосование за лучший столичный объект реставрации этого года идет на платформе «Активный гражданин»...
Артист проведет встречу в формате живой беседы и ответит на вопросы о своем личном и профессионально...
Уникальные костюмы из фильмов режиссера переданы в Кирилло-Белозерский музей-заповедник.
Глава Минкультуры отметила, что творческие проекты являются важным инструментом взаимодействия со зр...
Об этом сообщил председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.
Голосование за лучший столичный объект реставрации этого года идет на платформе «Активный гражданин»...
Артист проведет встречу в формате живой беседы и ответит на вопросы о своем личном и профессионально...
Уникальные костюмы из фильмов режиссера переданы в Кирилло-Белозерский музей-заповедник.
Глава Минкультуры отметила, что творческие проекты являются важным инструментом взаимодействия со зр...
Об этом сообщил председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.
События фестиваля проходили в течение десяти дней в трех городах Кузбасса — Кемерове, Новокузнецке и...
Объект выставлен на продажу торговым домом Sotheby’s.
В течение месяца проходили концерты в сопровождении саксофона, волынки, лютни, гобоя, ирландского ви...
Световое оборудование, которое установлено в зале, является одним из лучших в России.
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Постановка «Авлабар, или Новая Ханума» победила в номинации «Лучший спектакль».
21.11.2023