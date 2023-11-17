Юрий Башмет возглавил Белорусско-российский молодежный оркестр

Отмечается, что оркестр переживает второе рождение после многолетнего перерыва.В состав оркестра вошло 100 молодых музыкантов, 70 из них — из России, 30 — из Беларуси.Первый концерт коллектива пройдет на Основной сцене Государственного академического Малого театра. 20 ноября коллектив представит программу с произведениями Чайковского и Штрауса. Затем коллектив отправится на гастроли в Минск. 22 ноября пройдет концерт на сцене Белорусской государственной филармонии.