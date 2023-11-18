Ушел из жизни актер Александринского театра Иосиф Кошелевич

Актер Александринского театра Иосиф Кошелевич скончался на 75-ом году жизни, сообщает пресс-служба театра.





«Александринский театр с глубокой скорбью сообщает, что 17 ноября 2023 года на 75-ом году жизни скончался артист Иосиф Иосифович Кошелевич. Служению Александринской сцене он посвятил почти 35 лет свой творческой биографии, в труппу Государственного академического театра драмы им. А. С. Пушкина был принят в 1989 году», — говорится в сообщении.





О церемонии прощания театр сообщит дополнительно.





За годы работы в Александринском театре Иосиф Кошелевич сыграл более 30 ролей, был мастером эпизодических образов. Яркой сценической работой стала роль провокатора Липпанченко в спектакле Андрея Могучего по роману Андрея Белого «Петербург» (2005). Кроме работы на театральной сцене он снимался в кино, занимался театральной педагогикой.









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