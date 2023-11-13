Лик демона обнаружили на картине Рейнольдса после реставрации

Национальный фонд отреставрировал картину Джошуа Рейнольдса. В ходе работ был обнаружен лик демона, передает Fox News.





Реставрационным работам подверглась картина «Смерть кардинала Бофорта». Полотно написано более 230 лет назад. В ходе реставрации специалисты обнаружили еще одно изображение под слоями лака и краски. Реставраторы назвали увиденное «зверем, злым духом или демоном».





На картине художник изобразил сцену из произведения Уильяма Шекспира «Генрих VI, часть 2». Фигура неизвестного создания размещена над изголовьем кровати, где находился умирающий кардинал Бофорт.





Ранее стало известно об открытии «секретной комнаты» Микеланджело Буонарроти во Флоренции. В Национальном музее Барджелло уточнили, что посетить ее можно с 15 ноября.









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