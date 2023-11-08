Владимир Путин поздравил Школу-студию при ГААНТ с 80-летием училища

Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Школы-студии при Государственном академическом ансамбле народного танца имени Игоря Моисеева (ГААНТ) с 80-летним юбилеем. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.





Глава государства напомнил, что профессиональная школа народного танца является старейшей в стране.





«И все эти годы она служит большому, важному делу — воспитанию молодых дарований, сбережению и популяризации танцевального фольклора разных народов планеты», — заявил Владимир Путин.





Президент добавил, что коллектив училища с огромным уважением относится к традициям и творческим заветам Моисеева, а также вносит весомый вклад в развитие отечественного хореографического искусства и художественного образования. По словам главы государства, коллектив также щедро дарит публике свой талант, вдохновение и мастерство.





Государственный академический ансамбль народного танца появился благодаря артисту балета и хореографу Игорю Моисееву в 1937 году. Творческое наследие составляет основу его репертуара. ГААНТ является первым в мире профессиональным хореографическим коллективом, который занялся художественной интерпретацией и популяризацией танцевального фольклора народов мира.









Фото: Kremlin.ru