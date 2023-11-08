В Петербурге стартовали Бражниковские чтения

Бражниковские чтения начались в Санкт-Петербурге. Государственная консерватория имени Римского-Корсакова проводит международный научно-творческий симпозиум каждый год.





В 2023-м чтения посвятили русскому музыкальному творчеству XI — начала XVIII веков, а также разнообразию певческих стилей в разные культурные эпохи. Ряд мероприятий будет носить мемориальный характер по случаю 50-летия со дня смерти музыковеда, композитора, исполнителя и педагога Максима Бражникова.





Научная часть конференции состоит из докладов музыковедов, филологов и искусствоведов, а также презентаций новых изданий и проектов, выставки древнерусских рукописей и мастер-классов. В программе чтений ожидаются и концерты. В храме Феодоровской иконы Божией Матери пройдет «Русское Евангелие». На концерте прозвучат 11 евангельских стихир в разных певческих стилях Древней Руси по рукописям XVII века, пишет «Российская газета».





В Мальтийской капелле Воронцовского дворца в программе «Музыкальное приношение Учителю» зрители услышат произведения средневековых мастеропевцев. Впервые их открыл и расшифровал Бражников.









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