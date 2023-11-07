Актер из «Джентльменов удачи» Анатолий Яббаров умер на 87-м году жизни

Актер Анатолий Яббаров скончался в возрасте 86 лет. Об этом говорится на портале «Кино-театр.ру».





Артист ушел из жизни 6 ноября. Яббаров снялся в «Джентльменах удачи», фильмах «Преступление и наказание», «Скверный анекдот», «Бег», «Два капитана» и многих других. Последним проектом с его участием стала картина «Танки брода не ищут». Стоит отметить, что фильм еще на этапе производства. Премьера картины планировалась на 2024 год.





Анатолия Яббарова также можно увидеть в четырех документальных фильмах. Речь идет о лентах «Чтобы помнили» (1998), «Как уходили кумиры» (2006), «Джентльмены удачи. 40 лет спустя» (2012), «Тайны советского кино» (2014).





Ранее из жизни ушла дочь актера из «Бриллиантовой руки» Светлана Пиньковская. Актриса и певица умерла в 98 лет.









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