Певица и актриса Светлана Пиньковская умерла в 98 лет

07.11.2023
Актриса и певица Светлана Пиньковская скончалась на 99-м году жизни. Об этом журналистам рассказал источник, знакомый с ситуацией.
Скончавшаяся Пиньковская была дочерью актера из знаменитой «Бриллиантовой руки» Георгия Светлани (Григорий Пиньковский). Актрису нашли без признаков жизни в московской квартире, уточняет РЕН ТВ
. Пиньковскую обнаружила ее внучка вечером 5 ноября.
«Светлана Георгиевна лежала в розовой ночной рубашке и белом платке на голове без признаков жизни», — поделился собеседник с представителями СМИ.
Внучка актрисы рассказала и другие детали. Выяснилось, что за последние несколько месяцев Пиньковская пережила несколько инфарктов.
Фото: Pixabay.com