Певица и актриса Светлана Пиньковская умерла в 98 лет

Актриса и певица Светлана Пиньковская скончалась на 99-м году жизни. Об этом журналистам рассказал источник, знакомый с ситуацией.





Скончавшаяся Пиньковская была дочерью актера из знаменитой «Бриллиантовой руки» Георгия Светлани (Григорий Пиньковский). Актрису нашли без признаков жизни в московской квартире, уточняет РЕН ТВ . Пиньковскую обнаружила ее внучка вечером 5 ноября.





«Светлана Георгиевна лежала в розовой ночной рубашке и белом платке на голове без признаков жизни», — поделился собеседник с представителями СМИ.





Внучка актрисы рассказала и другие детали. Выяснилось, что за последние несколько месяцев Пиньковская пережила несколько инфарктов.









Фото: Pixabay.com