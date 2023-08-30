МХТ имени Чехова представит 14 премьер в новом сезоне

30.08.2023
Художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский презентовал в министерстве культуры планы театра на предстоящий сезон.
Об этом в своем Telegram-канале
рассказала министр культуры России Ольга Любимова.
«МХТ готовит 14 премьер на основной, новой и малой сценах. Два первых спектакля — "9 ряд. 10, 11 место" и "Маскарад с закрытыми глазами" — представят аудитории уже в октябре. Идет подготовка спектакля "Как вам это нравится", творческая группа работает над постановкой "Ленинградские каникулы" ко дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады», — написала министр.
Ольга Любимова добавила, что театр предложил идею — приглашать космонавтов и их семьи на спектакли МХТ перед отправлением на МКС.
«А в ближайший полет 15 сентября космонавтам вручили индикатор невесомости — мхатовскую чайку, которая полетит с ними в космос», — рассказала глава Минкультуры.
Ольга Любимова сообщила, что коллектив театра в новом сезоне отправится на Байконур со спектаклем «Смотришь в небо и видишь — звезда». Гастроли коллектива также пройдут в нескольких городах России и зарубежья.
Фото: t.me/olga_b_lyubimova