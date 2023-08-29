Актер Филимонов рассказал о съемках сериала про шпионов «Берлинская жара»

29.08.2023

Актер Филимонов рассказал о съемках сериала про шпионов «Берлинская жара»
Актер Алексей Филимонов поделился впечатлениями от съемок в роли отрицательного героя сериала «Берлинская жара». Об этом он рассказал в интервью.

Артист, который снялся в «Кислороде» и «Вертинском», побеседовал с «Петербургским дневником». Филимонов исполняет роль шефа немецкой разведки Вальтера Шелленберга.

По словам актера, отрицательный персонаж дается ему легче.

«Они всегда более сложные. У них больше внутренних проблем, своих странных задач, которые они, может быть, даже до конца и не понимают», — пояснил Филимонов.

Актер добавил, что это интересно и возможностью сделать положительного персонажа более понятным зрителю.

Съемки «Берлинской жары» проходят в Петербурге. По задумке режиссера, это должен быть спин-офф «Семнадцати мгновений весны».


Фото: кадр со съемок фильма «Берлинская жара»/YouTube