Актер Филимонов рассказал о съемках сериала про шпионов «Берлинская жара»

Актер Алексей Филимонов поделился впечатлениями от съемок в роли отрицательного героя сериала «Берлинская жара». Об этом он рассказал в интервью.





Артист, который снялся в «Кислороде» и «Вертинском», побеседовал с « Петербургским дневником ». Филимонов исполняет роль шефа немецкой разведки Вальтера Шелленберга.





По словам актера, отрицательный персонаж дается ему легче.





«Они всегда более сложные. У них больше внутренних проблем, своих странных задач, которые они, может быть, даже до конца и не понимают», — пояснил Филимонов.





Актер добавил, что это интересно и возможностью сделать положительного персонажа более понятным зрителю.





Съемки «Берлинской жары» проходят в Петербурге. По задумке режиссера, это должен быть спин-офф «Семнадцати мгновений весны».









Фото: кадр со съемок фильма «Берлинская жара»/YouTube