Министр культуры Любимова пообщалась с создателями фильма «Воздух»

Министр культуры Ольга Любимова посмотрела долгожданную картину о девушках-летчицах времен Великой Отечественной войны «Воздух». Об этом глава ведомства сообщила в своем Telegram.





Снятый при поддержке Фонда кино проект Алексея Германа-младшего предстал вниманию Ольги Любимовой 25 августа. Съемки фильма длились более трех лет, непогода несколько раз прерывала процесс, а пандемия глобально вмешалась в планы творческой команды, пояснила министр.





«Несмотря на все трудности, авторам удалось завершить работу над этой масштабной лентой», — констатировала Любимова.





Глава министерства отметила, что создатели стремились к максимальной достоверности. Для съемок были построены полноразмерные модели самолетов. Сцены воздушных боев снимали с помощью большого LED-экрана и виртуальных технологий. Любимова подчеркнула, что это показывает, какие большие шаги делает российское кино ежегодно.





Министр назвала «Воздух» историей взросления на пути к Победе, тяжело доставшейся народу. Такой проект обязательно нужно смотреть на большом экране, заключила Любимова.





Одну из главных ролей в фильме исполняет Анастасия Талызина, внучка знаменитой актрисы Валентины Талызиной. Дата премьеры пока не назначена.









Фото: кадр из фильма «Воздух»



