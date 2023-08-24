Фильм «По зову сердца» выйдет в кино 9 Мая 2024 года

Картина «По зову сердца» о московском народном ополчении 1941 года выйдет в российский прокат 9 Мая 2024 года.



Режиссер проекта Игорь Угольников не исключил, что фильм выйдет в формате сериала.



«Этот фильм, который мы снимали целый год, о московском народном ополчении 1941 года, который выйдет, надеюсь, и в полнометражном варианте, и в сериальном, должен выйти 9 Мая следующего года», — приводит слова Угольникова ТАСС.



В основу сценария фильма легли воспоминания ополченцев и фронтовиков. Главные роли в фильме сыграли Александр Коршунов, Андрей Некрасов, Влад Миллер и другие.









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