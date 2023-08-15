Алексей Учитель: Американцы хотели снять «Прогулку» в Нью-Йорке

Режиссер Алексей Учитель в интервью «Вокруг ТВ» вспомнил о судьбе своего фильма «Прогулка», премьера которого состоялась в 2003 году.



По словам автора, мелодрама имела большой успех за границей. По словам автора, мелодрама имела большой успех за границей.





«Мы думали делать 10 "Прогулок" в разных городах мира. Американцы долго вели с нами переговоры по Нью-Йорку», — рассказал Учитель.





Режиссер также упомянул переговоры с итальянскими кинематографистами, а съемки должны были проходить во Флоренции. Однако все переговоры не увенчались успехом.





Сборы фильма «Прогулка» в России превысили 600 тысяч долларов. Главные роли в мелодраме сыграли Ирина Пегова, Павел Баршак, Евгений Цыганов, Евгений Гришковец и другие актеры.









Фото: кадр из фильма «Прогулка»