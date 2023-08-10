Пострадавшие шедевры Таганрогского музея готовят к отправке в Петербург

10.08.2023
Поврежденные при взрыве предметы искусства отреставрируют в Русском музее.
Такое решение принято после изучения повреждений на совещании реставраторов ГРМ с первым замглавы Ростовской области Игорем Гуськовым и директором Таганрогского художественного музея Тамарой Пугач, сообщила пресс-служба Русского музея.
Реставраторы прибыли в Таганрогский художественный музей, где изучили повреждения картин и скульптур, зафиксировали утраты и законсервировали самые проблемные участки.
«Произведения получили значительные повреждения. Но мы надеемся, что утраты удастся восстановить благодаря современным и своевременным реставрационным действиям. Нас ждет трудная и долгая работа, но мы сделаем все возможное, чтобы шедевры вернулись к зрителям в первозданном виде», — рассказал завотделом реставрации станковой масляной живописи ГРМ Марат Дашкин.
По его словам, подготовительные работы уже стартовали. В ближайшее время предметы будут готовы к транспортировке. Их упакуют в специальные ящики и перевезут автофургоном с системой поддержки температуры и влажности.
28 июля в центре Таганрога произошел взрыв, из-за которого пострадали люди и повредились здания, в том числе одно из зданий Художественного музея. Повреждения получили
22 предмета живописи, графики и скульптуры.
Фото: пресс-служба ГРМ