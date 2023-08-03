Русский музей поможет восстановить картины, пострадавшие при взрыве в Таганроге

Помощь Таганрогскому музею — «миссия, ведь Русский музей обладает сильнейшей реставрационной школой», подчеркнула глава ГРМ и Ассоциации художественных музеев РФ Алла Манилова.





3 августа глава ГРМ, министр культуры Ростовской области Анна Дмитриева, руководительница Таганрогского художественного музея Тамара Пугач и др. обсудили оказание помощи пострадавшему учреждению.







28 июля в Таганроге произошел взрыв ракеты. Его эпицентр пришелся на территорию Художественного музея: пострадали стена, кровля, хозпостройки, заявил ранее глава региона Василий Голубев.



Фото: пресс-служба ГРМ Таганрогский художественный музей основан в 1898 году при участии А.П. Чехова. Он обладает редкой коллекцией, отметили в пресс-службе.28 июля в Таганроге произошел взрыв ракеты. Его эпицентр пришелся на территорию Художественного музея: пострадали стена, кровля, хозпостройки, заявил ранее глава региона Василий Голубев.

Всего при взрыве 28 июля пострадали 22 произведения живописи, графики и скульптуры. Сильнейший урон получил мраморный «Портрет мальчика» Х. Геворкяна, расколовшийся на две части. Серьезные повреждения обнаружили у еще девяти работ, включая «Террасу» К. Коровина, эскиз декорации к опере «Юдифь» В. Серова, «Изумрудный шарф» В. Борисова-Мусатова. Также пострадали работы З. Серебряковой, Н. Рериха, Ф. Малявина, Л. Туржанского и др.