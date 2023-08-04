Фестиваль Олега Лундстрема пройдет в Забайкалье во второй раз

Музыкальный праздник продлится с 22 сентября по 8 октября, сообщили организаторы.



Программа включает 16 концертов, которые пройдут в Чите, где родился Олег Лундстрем, Нерчинске и других городах Забайкальского края. Концепция мероприятия соответствует многогранной личности Олега Лундстрема. Она выражается в трех условных направлениях фестиваля: джаз, классика и тема любви к родине в искусстве, рассказал его худрук Петр Лундстрем.



Классическое направление представит Оркестр камерной музыки Леонида Лундстрема со специальной программой. Солисты — пианистка Екатерина Мечетина и скрипач Петр Лундстрем.



Джазовое — Оркестр джазовой музыки им. Олега Лундстрема и Moscow Jazz Orchestra под руководством Игоря Бутмана. Музыкант выступит с оркестром, квинтетом и певицей Fantine с 23 по 25 сентября.



Третье направление представит Иркутский драмтеатр с постановкой «Последний срок», а также хор и оркестр Ансамбля песни и пляски Российской армии им. Александрова, который выступит 26, 27 и 28 сентября.



1 октября публика услышит мировую премьеру — транскрипцию Сергея Казюлина сюиты для струнного оркестра Сергея Рахманинова, созданную специально для фестиваля. Также на нем выступят ансамбль Opus Posth (Москва), хор «Млада» (Пермь) и квартет горлового пения «Хуун-Хуур-Ту» (Тува).



Впервые фестиваль сопроводит международная образовательная программа с участием выдающих педагогов, деятелей искусства и культуры.





Фото предоставлено Петром Лундстремом