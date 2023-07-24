Вышел второй официальный трейлер грядущего боевика «Заложники»

Вышел второй трейлер предстоящего фильма «Заложники».



Главную роль в фильме сыграл Лиам Нисон.



В России картина выйдет в прокат 24 августа. Мировая премьера боевика состоялась 2 июня 2023 года.



Режиссером картины выступил Нимрод Антал.



В актерский состав картины также вошли Эмбет Дэвидц, Джек Чемпион, Мэттью Модайн, Ариан Моайед, Нома Думезвени и другие.

















Фото: кадр из фильма "Заложники"