Вышел второй официальный трейлер грядущего боевика «Заложники»

24.07.2023

Вышел второй официальный трейлер грядущего боевика «Заложники»
Вышел второй трейлер предстоящего фильма «Заложники».

Главную роль в фильме сыграл Лиам Нисон.

В России картина выйдет в прокат 24 августа. Мировая премьера боевика состоялась 2 июня 2023 года.

Режиссером картины выступил Нимрод Антал.

В актерский состав картины также вошли Эмбет Дэвидц, Джек Чемпион, Мэттью Модайн, Ариан Моайед, Нома Думезвени и другие.




Фото: кадр из фильма "Заложники"