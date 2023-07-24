Вышел второй официальный трейлер грядущего боевика «Заложники»

Главные роли в проекте сыграли Никита Ефремов, Ольга Медынич, Анастасия Тодореску и другие.
В России картина выйдет в прокат 24 августа.
Проект создается для телеканала ТНТ и онлайн-платформы Premier.
По словам министра, оснащение получили учреждения культуры 29 городов и населенных пунктов ЛНР.
Участником встречи от России стал заместитель министра культуры Андрей Малышев.
Главные роли в проекте сыграли Никита Ефремов, Ольга Медынич, Анастасия Тодореску и другие.
В России картина выйдет в прокат 24 августа.
Проект создается для телеканала ТНТ и онлайн-платформы Premier.
По словам министра, оснащение получили учреждения культуры 29 городов и населенных пунктов ЛНР.
Участником встречи от России стал заместитель министра культуры Андрей Малышев.
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24.07.2023