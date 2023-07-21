Стартовали съемки детективного сериала «Овчарка» для канала «Россия 1»

Телеканал «Россия 1», а также кинокомпании «Щука фильм» и Sigma объявили о начале съемок сериала «Овчарка».



Главную роль в детективе сыграет Елена Подкаминская.





В центре сюжета будет майор управления собственной безопасности МВД, которого за суровый характер коллеги прозвали Овчаркой. Героиня отправляется в небольшой городок, где на нее начинается настоящая охота.





Первый сезон будет состоять из 16 серий. Авторы сценария — Виталий Полосухин, Иван Сербин, Дмитрий Иванов и Андрей Беднов.





В «Овчарке» также снимаются Антон Батырев, Иван Мулин, Владислав Абашин, Иван Шибанов, Татьяна Бабенкова и другие актеры. Премьера первых эпизодов состоится в 2024 году.









Фото: пресс-служба "Россия 1″