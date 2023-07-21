Стартовали съемки детективного сериала «Овчарка» для канала «Россия 1»

21.07.2023
Телеканал «Россия 1», а также кинокомпании «Щука фильм» и Sigma объявили о начале съемок сериала «Овчарка».
Главную роль в детективе сыграет Елена Подкаминская.
В центре сюжета будет майор управления собственной безопасности МВД, которого за суровый характер коллеги прозвали Овчаркой. Героиня отправляется в небольшой городок, где на нее начинается настоящая охота.
Первый сезон будет состоять из 16 серий. Авторы сценария — Виталий Полосухин, Иван Сербин, Дмитрий Иванов и Андрей Беднов.
В «Овчарке» также снимаются Антон Батырев, Иван Мулин, Владислав Абашин, Иван Шибанов, Татьяна Бабенкова и другие актеры. Премьера первых эпизодов состоится в 2024 году.
Фото: пресс-служба "Россия 1″