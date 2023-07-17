Умер актер «Улиц разбитых фонарей» Александр Орловский

На 62-м году жизни скончался актер Александр Орловский, передает Кино-Театр.РУ.



Сообщается, что артист несколько дней подряд не выходил на связь, после чего его тело нашли в квартире. В последние годы Александр Орловский жил в Благовещенске.



Причины смерти артиста не указываются.



Александр Орловский родился 4 июля 1962 года в городе Губаха Пермской области. Окончил Санкт-Петербургскую академию театрального искусства им. Николая Черкасова. Орловский служил в Московском театре «АпАРТе», в Александринском театре, драматическом театре «На Литейном». Александра Орловского можно увидеть в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Ментовские войны», «Агент национальной безопасности» и других фильмах.









Фото: скриншот видео на YouTube