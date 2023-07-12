Денис Мацуев выступит с участниками Конкурса Чайковского в «Сириусе»

Выступления пройдут в рамках пятого фестиваля Crescendo, сообщила пресс-служба фонда «Талант и успех».





Автором проекта является народный артист РФ Денис Мацуев. Он примет участие в каждом концерте вместе с участниками XVII Международного конкурса Чайковского, прошедшего в обеих столицах в июне.





25 июля в 17:00 в парке науки и искусства «Сириус» пройдет первое выступление. Камерная программа посвящена 150-летию Рахманинова. В 20:00 в Олимпийском парке начнется второй концерт. Особенностью джазовой программы станет участие домры.





26 июля в 20:00 состоится финальный гала с участием пианиста-победителя Конкурса Чайковского Сергея Давыдченко, МГАСО, Оркестра Шостаковича и др.









Фото: пресс-служба фонда «Талант и успех»