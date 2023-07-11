Продюсер Фадеев обвинил Наргиз в краже интеллектуальной собственности

Музыкальный продюсер Максим Фадеев рассказал о конфликте с певицей Наргиз, которой запретил исполнять свои песни.



Продюсерский центр Фадеева расторг контракт с Наргиз в августе 2019 года.



По словам продюсера, какое-то время певица вела себя сдержанно, однако, несмотря на запрет, продолжала исполнять песни Фадеева.



«Переломным моментом для меня стали ее слова о России и жителях нашей страны, после которых ей справедливо запретили въезд в страну на 50 лет. Остается непонятным: почему в ее репертуаре по сей день преобладают песни на "вражеском" русском языке?», — написал продюсер в соцсетях.



По словам Фадеева, в конце мая он направил уведомление промоутерам, устроившим концерт в Алматы, однако оно было проигнорировано.



Фадеев возмутился тем, что в Узбекистане игнорируют нормы Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений.



«Кроме того, насколько мне известно, родственник певицы являлся министром культуры Узбекистана. Кому как ни ему должно быть известно, что использование чужих фонограмм и песен является преступлением?», — задался вопросом Фадеев.



По словам продюсера, Наргиз следовало извиниться за ложь в его адрес и перестать «поносить страну, которая несколько лет была ее домом и местом зарабатывания больших денег».



«Наргиз, почему бы тебе не оставить в своей концертной программе только кавера на олдскульные рок-группы, как раньше и "нетленки" из последовавшего после нашего разрыва "клоунского" периода? Как ты не можешь понять, что после всего того, что ты сказала и сделала, люди никогда искренне не поверят твоему исполнению песен "Вдвоем", "Ты моя нежность" и других?», обратился продюсер к певице.









Фото: Malfa/YouTube