Модельера Вячеслава Зайцева похоронят 4 мая

Прощание с кутюрье пройдет в открытом формате в Подмосковье, сообщил в VK его сын Егор Зайцев.





Церемония состоится в 12:00 4 мая в соборе Троицы Живоначальной в Щёлкове. В этот же день художника-модельера похоронят на Жегаловском кладбище.





Народный художник РФ, академик РАХ скончался 30 апреля. Ему было 85 лет. Зайцев — уроженец Иванова, выпускник Московского текстильного института им. Косыгина. В 1960-1970-е работал в Доме моделей на Кузнецком мосту (ОДМО). Позже — в Доме Моды на проспекте Мира, в том числе его худруком и директором. Зайцев известен как один из основателей современной отечественной моды. Также он занимался живописью и графикой, создавал костюмы для театральных постановок, фильмов и отечественных артистов. В числе последних — Алла Пугачева, Эдита Пьеха, Муслим Магамаев, группа «На-на» и др.





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