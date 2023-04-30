Скончался дизайнер одежды Вячеслав Зайцев

30.04.2023
В Москве скончался модельер Вячеслав Зайцев, передает Mash.
Вячеслав Зайцев умер на 86-м году жизни.
Сообщается, что дизайнер умер в результате желудочного кровотечения, с которым был госпитализирован в Щелковскую больницу.
В последние годы Вячеслав Зайцев также страдал от болезни Паркинсона.
Вячеслав Зайцев родился 2 марта 1938 года в Иваново. В 2006 году Зайцеву было присвоено звание народного художника России. Вячеслав Зайцев является лауреатом Государственной премии России.
С 2007 по 2009 годы Зайцев вел на Первом канале популярную программу «Модный приговор».
Зайцев являлся почетным гражданином Парижа, а также почетным гражданином родного Иваново.
Фото: ru.wikipedia.org/CC BY-SA 3.0