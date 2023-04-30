Скончался дизайнер одежды Вячеслав Зайцев

В Москве скончался модельер Вячеслав Зайцев, передает Mash.



Вячеслав Зайцев умер на 86-м году жизни.



Сообщается, что дизайнер умер в результате желудочного кровотечения, с которым был госпитализирован в Щелковскую больницу.





В последние годы Вячеслав Зайцев также страдал от болезни Паркинсона.





Вячеслав Зайцев родился 2 марта 1938 года в Иваново. В 2006 году Зайцеву было присвоено звание народного художника России. Вячеслав Зайцев является лауреатом Государственной премии России.





С 2007 по 2009 годы Зайцев вел на Первом канале популярную программу «Модный приговор».





Зайцев являлся почетным гражданином Парижа, а также почетным гражданином родного Иваново.









Фото: ru.wikipedia.org/CC BY-SA 3.0







