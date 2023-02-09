



Стартовали съемки сериала «СуперИвановы» с Екатериной Волковой и Михаилом Полицеймако. Производством картины занимается кинокомпания 1-2-3 Production.



Режиссером проекта выступает Юрий Осипов. В актерский состав также вошли Ольга Науменко, Мария Абрамова.



Сериал «СуперИвановы» расскажет о жизни, на первый взгляд, обычной семьи, в которой женщины обладают удивительным даром. Слухи о способностях Ивановых расходятся благодаря сарафанному радио, Ивановы начинают помогать окружающим в решении их житейских проблем.





Продюсерами проекта выступают Лили Шерозия, Инга Кощавцева, Иван Голомовзюк, Елена Торчинская, Борис Кокин и другие.









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