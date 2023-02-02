Телемост Москва — Волгоград дал старт фестивалю «Салют Победы»

Всероссийский фестиваль народного творчества «Салют Победы» представили в рамках программы к 80-летию окончания Сталинградской битвы, сообщила пресс-служба Минкультуры РФ.





2 февраля во время телемоста между двумя городами-героями Дом народного творчества им. Поленова презентовал один из крупнейших в стране смотров любительского искусства.





В мероприятия приняли участие ветераны, участники патриотических организаций, а также творческие коллективы из Волгоградской области и ЛДНР, представившие свои номера.





Стартовавший в этом году фестиваль продлится в течение трех лет и завершится в 2025-м, в год 80-летия Победы. Его программа предусматривает акции и конкурсы, которые пройдут по всей стране — от малых сел и поселков до городов-миллионников и столиц.





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