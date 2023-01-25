СМИ: Эрнст сделал выговор Урганту из-за вечернего шоу в Дубае

По данным агентства, в воссоздании шоу мог принять участие Ургант, который был в Дубае на дне рождения бизнесмена Михаила Баракина. Руководство Первого канала не давало согласия на создание копии студии шоу «Вечерний Ургант» за рубежом, но бизнесмен якобы настоял на своем желании.





Декорации расположили в одном из отелей Дубая. Как сообщает ОСН, Ургант провел передачу, гостями которой стали Баракин и певец Филипп Киркоров.





Ургант якобы получил выговор с последующими штрафными санкциями. Официально данная информация пока не подтверждена и не опровергнута.





Шоу «Вечерний Ургант» не выходит в эфире Первого канала с начала спецоперации на Украине. Ургант неоднократно опровергал слухи о возвращении к роли ведущего.