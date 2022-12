В новом ролике «Кота в сапогах 2» показали актеров озвучки

Фичуретка, посвященная касту мультфильма «Последнее желание», опубликована на ютьюб-канале Universal Pictures.

Сальма Хайек (Киса Мягколапка) призналась в любви к своей героине, в роли которой вновь предстала. Антонио Бандерас (Кот) назвал нового героя — пса Перро очень шумным для своего персонажа, но очень веселым для зрителей. Флоренс Пью рассказала, что ее Златовласку удочерили Три медведя и воспитали как участницу своей банды. Вагнер Моура (Волк) оказался доволен тем, что ему досталась роль одного из самых великих злодеев сказки.

«У всех персонажей есть своя драма. При этом каждый из героев очень смешной», — отметил исполнитель роли Волка.

Также в ролике появились Харви Гильен (Перро), Джон Малэйни (Большой Джек Хорнер) и Самсон Каё (младший из Трех медведей).

Мультфильм, в котором у Кота в сапогах остается последняя жизнь, появится в широком прокате 21 декабря.

Фото: кадр из фичуретки Puss In Boots: The Last Wish