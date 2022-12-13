В «Аватаре 5» жители Пандоры отправятся на Землю и познакомятся с людьми

Возможное развитие сюжета фильма раскрыл продюсер франшизы Джон Ландау в беседе с Gizmodo.





По его словам, часть действия пятой ленты «Аватар» может происходить на Голубой планете, которую представители на’ви впервые увидят воочию. Герои отправятся на Землю, чтобы рассказать ее обитателям правду. А Нейтири предстоит узнать, как обстоят дела на родной планете Джейка Салли, а также увидеть разных людей, а не только разрушителей ее родины.





Авторы хотят, чтобы героиня поняла, что «каждого человека определяет его выбор, поэтому не все люди — плохие и не все на’ви — хорошие», пояснил продюсер.





Разработка пятой части фэнтези-саги еще не началась. Ее релиз намечен на 2028 год. Состоится ли фильм, зависит от кассовых показателей предыдущих лент. Ранее режиссер Джеймс Кэмерон отмечал, что может завершить проект на триквеле, если касса «Аватара 2» окажется недостаточной. Премьера сиквела состоится 16 декабря.





Фото: кадр из трейлера «Аватара 2»