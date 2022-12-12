Денис Мацуев и Валерий Гергиев откроют ХVII Международный фортепианный фестиваль «Мариинский»

23 декабря в Мариинском театре откроется ХVII Международный фортепианный фестиваль. Старт традиционному зимнему марафону дадут в Мариинском-2 Денис Мацуев и Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.

В Концертном зале с сольными вечерами выступят прославленные пианисты. Петр Лаул предложит редкую и требующую невероятной исполнительской выносливости программу — десять фортепианных сонат Скрябина, которые прозвучат в трех отделениях концерта. Именитый пианист и педагог Владимир Тропп сосредоточит свою программу на произведениях Петра Чайковского. Заслуженный артист России Станислав Иголинский — нечастый гость в Мариинском — объединит в одном вечере сочинения Моцарта и цикл фортепианных миниатюр Шумана «Пестрые листки». Павел Райкерус сыграет сочинения Шумана, Грига, Дебюсси и Чайковского в дневном концерте под названием «Детский альбом», который станет прекрасной возможностью для семейного похода в Концертный зал.





Фото: пресс-служба Мариинки

В программу фестиваля, который завершится под Новый год, 31 декабря, войдут 14 концертов прославленных пианистов и многообещающих юных музыкантов: концерты в сопровождении оркестра, клавирабенды в Большом и Малом залах, камерный вечер, где фортепиано прозвучит в дуэте с виолончелью.В программе фестиваля также цикл фортепианных концертов Сергея Прокофьева. Пять концертов прозвучат в трех вечерах, а солировать в них будут как известные петербургским слушателям пианисты, так и молодое поколение музыкантов: Алексей Мельников, Даниил Саямов, а также Сергей Давыдченко и Даниил Тюрин. За пультом Симфонического оркестра Мариинского театра – Валерий Гергиев.С яркими молодыми пианистами можно будет также познакомиться на концертах в Зале Рахманинова. Среди интересных имен – ученик профессора Татьяны Зеликман Всеволод Завидов, получивший специальный приз Жоржа Либенсона на недавнем Женевском музыкальном конкурсе – одном из ведущих мировых музыкальных состязаний. Сергей Давыдченко – обладатель Гран-при и шести специальных призов конкурса Grand Piano Competition (2021) – исполнит один из фортепианных концертов Прокофьева с оркестром театра и маэстро Гергиевым, а также выступит вместе с другими талантливыми учениками профессора Ростовской консерватории Сергея Осипенко. Сольные концерты в Зале Рахманинова также сыграют хорошо знакомые зрителям Концертного зала петербургские пианисты Абисал Гергиев, Зарина Шиманская и турецкий музыкант Джемиль Йенер Гёкбудак. Фортепиано будет звучать и в дуэте с виолончелью. Такую программу готовят Ксения Башмет и Олег Бугаев.