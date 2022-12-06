Более 230 000 жителей Донбасса посетили выставки «Наши традиции»

«Федеральные музеи подготовили большой выставочный проект «Наши традиции». Сейчас уже 230 тысяч человек побывало на этих выставках на территории ЛНР», – сказала Министр культуры.

Ольга Любимова отметила, что культурная интеграция новых российских регионов идет через гастроли коллективов Донбасса.

«Еще до того, как мы стали единой страной, наши прославленные коллективы – ансамбль «Донбасс», Луганская филармония, театры – проехали по всей стране. Нам очень хотелось встретить их с любовью, чтобы люди вспомнили, что такое аншлаги, внимание. Сейчас это уже постоянный конвейер: коллеги регулярно приезжают на гастроли, мы трудимся вместе», – рассказала она.

В свою очередь театральные и цирковые артисты, музыканты из других регионов просят организовать их выступления в Донбассе. Агитбригады формирует «Росконцерт».

«Это наша совместная работа с Министерством обороны. В декабре поедут 12 бригад», – сообщила Ольга Любимова.

Уже прорабатываются идеи совместных фестивалей с учреждениями новых регионов. Первые 9 восстановленных кинотеатров в Луганской Народной Республике демонстрируют те же фильмы, что можно увидеть в любом другом городе России.

«Мы спрашиваем людей: «Что вам привезти?» Все хотят комедии, хотят светлого, легкого, доброго кино, просят детские фильмы, оцифрованную «золотую коллекцию» «Ленфильма», Киностудии Горького, «Союзмультфильма», «Мосфильма». Потому что это – наши традиции», – подчеркнула Министр.

В стратегической сессии также приняли участие глава Республики Мордовия Артем Здунов, депутат Государственной Думы, певец Денис Майданов, депутат Государственной Думы, председатель Центрального штаба движения «Волонтеры Победы» Ольга Занко, руководитель проекта «Женщины Донбасса» Юлия Барановская, писатель Сергей Лукьяненко, директор АНО «Центр развития культурных инициатив» Сергей Першин, художественный руководитель Дворца культуры Сватова-Лучка в ЛНР Ирина Шалина и другие.

Модератором выступил генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.

Фото: Минкультуры РФ